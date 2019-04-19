Опасны для детей: в кадетской школе Урюпинска закрыли 4 кабинета

СЕГОДНЯ 09:20 2019-04-19T09:20:16+03:00

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Накануне в городе Урюпинске Волгоградской области по требованию Роспотребнадзора закрыли для студентов спортзал колледжа. После очередной проверки также для учеников закрыли четыре кабинета на втором этаже Урюпинской кадетской школы, которая носит имя генерал-лейтенанта Сергея Горшкова. Суд вынес такое решение по материалам надзорного ведомства в отношении кабинетов русского языка, математики и двух начальных классов. Они будут недоступны для детей на тридцать суток, до конца апреля или до устранения нарушений. А причина – в потеках на потолке из-за текущей крыши, облупленных стенах и, как следствие, невозможности влажной уборки и дезинфекции. Поэтому детям в таких кабинетах заниматься просто опасно.

- Выявленные нарушения представляют угрозу для жизни и здоровья обучающихся, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU