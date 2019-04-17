2019-04-17T10:43:35+03:00
Общество

В Волгоградской области закрыли опасный спортзал колледжа

Суд запретил использовать помещение в течение двух месяцев
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Фото: prokolledzh.ruФото: prokolledzh.ru
Изменить размер текста:

В ближайшие два месяца учащиеся Урюпинского агропромышленного техникума не смогут заниматься физкультурой в спортзале своего учебного заведения. Решением суда вынесен запрет на эксплуатацию спортивного зала в течение 60 дней из-за многочисленных нарушений санэпидтребований и прямой угрозы жизни и здоровью студентов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении Роспотребнадзора, такое решение стало результатом внеплановой проверки ведомства. Во время осмотра специалисты обнаружили, что пол и стены в спортивном зале имеют многочисленные дефекты, краска отслаивается, штукатурка отваливается, не закрыты и приборы отопления. В целом состояние помещения представляет угрозу для жизни и здоровья учащихся агропромышленного техникума.

В ближайшее время руководство ссуза будет решать проблему и планировать ремонт. А студенты колледжа вплоть до каникул будут заниматься спортом на улице, благо, погода позволяет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде обломившаяся ветка остановила движение трамваев
Волгоградские гаишники устроили погоню за алиментщиком из Сибири
Центр Волгограда в мае переведут на раздельный сбор мусора
Трое волгоградцев заживо сгорели на пожарах
В Волгограде готовятся к расселению шести аварийных домов
Волжанку будут судить за то, что променяла детей на пьянку
Сайты по продаже черной икры закрыли в Волгограде
Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Волжском
В Волгограде директор школы и его заместитель зарабатывали на «мертвых душах»
В Астрахани на работника стройки упал лестничный пролет
Жива-здорова: сбежавшую медведицу нашли в нескольких километрах от «дома»
Пристав ради показателей лишила волгоградку алиментов почти на полмиллиона рублей
Пятерок много: Тотальный диктант написали 588 волгоградцев
Волгоградец, сбивший насмерть роллера, пытается вернуть водительские права
Денис Майданов поздравил волгоградских полицейских с юбилеем
Волгоградца, ограбившего офис микрозаймов, отправили в колонию
Добрый автобус проедет 20 апреля от Волгограда до Волжского
За три года капитально отремонтируют более 1300 домов Волгоградской области
На юге Волгограда после дождя дорога провалилась в бездонную яму
В Волгограде бизнесмен восемь месяцев не платил зарплату своему компаньону
Суд заставил волгоградца заплатить за двух незаконно убитых косуль
В Волгограде слесарь шесть лет насиловал мальчика
Видели в 5 километрах от села: вся полиция района ищет сбежавшую из вольера медведицу
Напившись до «белочки», волгоградец палил из ружья из окна многоэтажки
100-летний юбилей отмечает волгоградская полиция
В Волжском трамвай насмерть переехал 19-летнего пешехода
Под Астраханью «Додж» протаранил «Ладу» и убил двух человек
В Волжском иномарка врезалась в дерево: водитель погиб