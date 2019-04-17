В Волгоградской области закрыли опасный спортзал колледжа

СЕГОДНЯ 10:20 2019-04-17T10:43:35+03:00

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В ближайшие два месяца учащиеся Урюпинского агропромышленного техникума не смогут заниматься физкультурой в спортзале своего учебного заведения. Решением суда вынесен запрет на эксплуатацию спортивного зала в течение 60 дней из-за многочисленных нарушений санэпидтребований и прямой угрозы жизни и здоровью студентов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении Роспотребнадзора, такое решение стало результатом внеплановой проверки ведомства. Во время осмотра специалисты обнаружили, что пол и стены в спортивном зале имеют многочисленные дефекты, краска отслаивается, штукатурка отваливается, не закрыты и приборы отопления. В целом состояние помещения представляет угрозу для жизни и здоровья учащихся агропромышленного техникума.

В ближайшее время руководство ссуза будет решать проблему и планировать ремонт. А студенты колледжа вплоть до каникул будут заниматься спортом на улице, благо, погода позволяет.

ИСТОЧНИК KP.RU