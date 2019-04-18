В Волгограде детский врач-ортопед получил 10 лет тюрьмы за сбыт спайса

СЕГОДНЯ 15:27 2019-04-18T15:27:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Громкая история вокруг детского врача травматолога-ортопеда Михаила Верулашвили прогремела в марте 2018 года: тогда мужчину поймали с наркотиками. Ворошиловский районный суд вынес суровый приговор – 10 лет колонии строгого режима, но подсудимый решил оспорить решение. Облсуд остался непреклонен и не стал изменять вердикт. 18 апреля он вступил в законную силу.

- Установлено, что в марте 2018 года Верулашвили, работавший на тот момент детским врачом-травматологом-ортопедом, незаконно приобрел наркотическое средство (спайс) для личного употребления. Приняв часть наркотического средства, Верулашвили решил обменять оставшиеся 2,48 грамм спайса на другой вид наркотиков, - рассказала КП-Волгоград старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Поймали Верулашвили как раз при попытке обменять спайс на другой наркотик. Хоть следователи и собрали достаточно доказательств его вины, свою причастность к преступлению молодой человек отрицал до конца, оправдываясь тем, что не распространял, а употреблял.

ИСТОЧНИК KP.RU