В Волгограде детский врач-ортопед получил 10 лет за сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 09:11 2019-02-22T09:25:40+03:00

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К врачам, как и учителям, отношение всегда особое. Они должны быть примером для подражания, помогать людям, спасать жизни. Поэтому преступление 27-летнего Михаила Верулашвили и вызывает оторопь. Детский врач-ортопед осужден за сбыт наркотиков.

Михаил Верулашвили окончил медвуз в 2014 году. Учился хорошо - подавал большие надежды. Устроился работать не в сельскую больницу, а сразу в Волгоградскую областную детскую клиническую больницу врачом-ортопедом. И оставался бы гордостью своих родных и близких, если бы не наркотики. Как выяснили полицейские, он употреблял спайсы. Синтетические наркотики он покупал через интернет. В марте 2018 он приобрел очередную партию, часть из которой он употребил, а часть (2,48 грамма) решил обменять на другой наркотик. Нашел желающего через соцсети и договорился о встрече. Верулашвили не знал, что покупатель был подставным. Когда сделка состоялась, врача-ортопеда задержали.

Свою вину медик не признал, говорил, что его подставили. Гособвинитель потребовал большой срок и суд согласился с доводами прокуратуры. Ведь под спайсом 27-летний врач мог поставить неверный диагноз, рисковал здоровьем детей.

Судья приговорил Верулашвили к 10 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU