2019-04-18T13:43:35+03:00
Общество

В Волгограде Дворец спорта откроют для юных спортсменов осенью 2019-го

После ремонта на третьем этаже здания разместится школа олимпийского резерва
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Новый учебный год воспитанники школы олимпийского резерва уже начнут в обновленных помещениях Дворца спорта.Новый учебный год воспитанники школы олимпийского резерва уже начнут в обновленных помещениях Дворца спорта.Фото: Андрей ПЕТРОВ
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Дворец спорт в Волгограде наконец-то дождался ремонта. Государственный контракт уже заключили, и в ближайшие дни подрядчик приступит к работам.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, начнут ремонт с третьего этажа здания, чтобы уже осенью 2019-го перевести сюда спортивную школу олимпийского резерва. Здесь полностью заменят инженерные сети, поставят новые окна и двери, утеплят стены, предусмотрена даже установка противопожарных дверей с необходимым пределом огнестойкости.

- В первую очередь отремонтируют два спортивных зала, тренерские, раздевалки, душевые, санузлы, лестничные проходы и другие помещения третьего этажа. Также заменят системы отопления, вентиляции, электро- и водоснабжения, водоотведения, - уточняют в администрации.

На эти работы из бюджета выделили 24 миллиона рублей.

Параллельно будут делать проект на реконструкцию первого и второго этажей. Кроме того, в планах полностью обновить кровлю и инженерное обеспечение здания. Эти работы намечены на второе полугодие.

Реконструкцию непосредственно зрелищной части Дворца Спорта (универсальной площадки для проведения спортивных, концертных, выставочных и других массовых мероприятий) обещают провести в 2020 году.

Напомним, Дворец спорта, построенный в 1974 году, ни разу капитально не ремонтировался. В сентябре 2018-го облсофпроф безвозмездно передал здание Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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