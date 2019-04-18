В Волгограде Дворец спорта откроют для юных спортсменов осенью 2019-го
Дворец спорт в Волгограде наконец-то дождался ремонта. Государственный контракт уже заключили, и в ближайшие дни подрядчик приступит к работам.
Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, начнут ремонт с третьего этажа здания, чтобы уже осенью 2019-го перевести сюда спортивную школу олимпийского резерва. Здесь полностью заменят инженерные сети, поставят новые окна и двери, утеплят стены, предусмотрена даже установка противопожарных дверей с необходимым пределом огнестойкости.
- В первую очередь отремонтируют два спортивных зала, тренерские, раздевалки, душевые, санузлы, лестничные проходы и другие помещения третьего этажа. Также заменят системы отопления, вентиляции, электро- и водоснабжения, водоотведения, - уточняют в администрации.
На эти работы из бюджета выделили 24 миллиона рублей.
Параллельно будут делать проект на реконструкцию первого и второго этажей. Кроме того, в планах полностью обновить кровлю и инженерное обеспечение здания. Эти работы намечены на второе полугодие.
Реконструкцию непосредственно зрелищной части Дворца Спорта (универсальной площадки для проведения спортивных, концертных, выставочных и других массовых мероприятий) обещают провести в 2020 году.
Напомним, Дворец спорта, построенный в 1974 году, ни разу капитально не ремонтировался. В сентябре 2018-го облсофпроф безвозмездно передал здание Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU