В Волгограде огромный тополь упал на пятиэтажку

СЕГОДНЯ 15:49 2019-04-17T16:12:01+03:00

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Ветер в Волгограде разгулялся не на шутку. Порывы, по данным волгоградских синоптиков, достигают 18-23 метров в секунду. И с самого утра 17 апреля с разных уголков города посыпались сообщения о поваленных ветках, помятых машинах. А днем в аварийную службу позвонили жители дома №62 улицы Быстрова Кировского района и рассказали, что на их пятиэтажку рухнуло дерево.

Огромный тополь рос прямо у входа в подъезд. За долгие годы он стал выше пятиэтажки. Потом от времени состарился и засох. Жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой спилить эту опасную громадину, но дождались только, когда тополь вместе с корнем вырвал ветер. Многотонный ствол рухнул как раз на фасад дома, и только по счастливой случайности никого не убил.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, сейчас на месте ЧП работают городские коммунальные и аварийные службы. Теперь сообща решают, как аккуратно и без повреждений убрать дерево с фасада жилого дома.

- Для обеспечения безопасности участок дороги огородили лентами, на месте дежурят сотрудники районной администрации, городской службы спасения, управляющей компании и МБУ «ЖКХ Кировского района». К опиловке дерева приступят, как только ветровая нагрузка позволит специалистам подняться на высоту при помощи специального подъемника, - уточняют в администрации Волгограда.

А завтра, 18 апреля, ветер в Волгоградской области еще усилится - до 18-23 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU