МЧС предупреждает волгоградцев о штормовом ветре

СЕГОДНЯ 16:10 2019-04-17T16:10:31+03:00

Ветер будет холодный с порывами до 18-23 метров в секунду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

18 апреля в Волгоградской области будет очень ветрено

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Ветер бушует, валит деревья в Волгограде. Но, оказывается, сегодняшние порывы – это еще не предел. Уже завтра, 18 апреля, в Волгоградской области ожидается еще усиление северо-восточного и восточного ветра. По сообщению Волгоградского Гидрометцентра, ночью и утром в отдельных районах области и в Волгограде порывы будут достигать 18-23 метров в секунду.

В такую погоду не исключены аварии на сетях электроснабжения, особенно в отдаленных хуторах и селах. Так что волгоградцев заранее предупреждают о возможных ЧП из-за непогоды.

А в МЧС по Волгоградской области уже выдали предупреждение с просьбой обходить стороной шаткие конструкции. Водителям также рекомендуют тщательнее выбирать места для парковки и не оставлять машины под сухими деревьями.

- Если вы обнаружили оборванные провода линий электропередачи или другие повреждения на энергетических объектах, ни в коем случае не приближайтесь к ним! – настаивают в МЧС по региону.

О таких неисправностях сразу сообщайте в региональную энергетическую компанию МРСК Юга по телефону 8-800-100-70-60.

ИСТОЧНИК KP.RU