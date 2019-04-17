2019-04-17T16:10:31+03:00
Общество

МЧС предупреждает волгоградцев о штормовом ветре

18 апреля в Волгоградской области будет очень ветрено
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Ветер будет холодный с порывами до 18-23 метров в секунду.Ветер будет холодный с порывами до 18-23 метров в секунду.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Ветер бушует, валит деревья в Волгограде. Но, оказывается, сегодняшние порывы – это еще не предел. Уже завтра, 18 апреля, в Волгоградской области ожидается еще усиление северо-восточного и восточного ветра. По сообщению Волгоградского Гидрометцентра, ночью и утром в отдельных районах области и в Волгограде порывы будут достигать 18-23 метров в секунду.

В такую погоду не исключены аварии на сетях электроснабжения, особенно в отдаленных хуторах и селах. Так что волгоградцев заранее предупреждают о возможных ЧП из-за непогоды.

А в МЧС по Волгоградской области уже выдали предупреждение с просьбой обходить стороной шаткие конструкции. Водителям также рекомендуют тщательнее выбирать места для парковки и не оставлять машины под сухими деревьями.

- Если вы обнаружили оборванные провода линий электропередачи или другие повреждения на энергетических объектах, ни в коем случае не приближайтесь к ним! – настаивают в МЧС по региону.

О таких неисправностях сразу сообщайте в региональную энергетическую компанию МРСК Юга по телефону 8-800-100-70-60.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде молодым бизнесменам предлагают сразиться за 10 миллионов рублей
В Волгограде тополь рухнул на припаркованные авто
Студенту, убившему волгоградку на глазах у ее детей, грозит пожизненное заключение
В Волгограде огромный тополь упал на пятиэтажку
В Астрахани судят двух полицейских за взятки от браконьеров
Дмитрий Медевдев «принял к сведению» информацию о ситуации с завышенными тарифами в Волгоградской области
В Волгограде обломившаяся ветка остановила движение трамваев
Волгоградские гаишники устроили погоню за алиментщиком из Сибири
Центр Волгограда в мае переведут на раздельный сбор мусора
Трое волгоградцев заживо сгорели на пожарах
В Волгограде готовятся к расселению шести аварийных домов
Волжанку будут судить за то, что променяла детей на пьянку
Сайты по продаже черной икры закрыли в Волгограде
В Волгоградской области закрыли опасный спортзал колледжа
Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Волжском