2019-04-14T16:54:09+03:00
Общество

К маю на набережной Волгограда заработает новый сухой фонтан

Он забьет тридцатью мощными струями, а вокруг этой красоты будет подсветка
Юлия Данильченко
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Вся эта красота будет видна не только днем, но и ночью, ведь фонтан оснастят яркой подсветкой.Вся эта красота будет видна не только днем, но и ночью, ведь фонтан оснастят яркой подсветкой.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Преображение Центральной набережной Волгограда идет полным ходом. Вот уже в мае здесь заработает новый пешеходный сухой фонтан, который порадует горожан тридцатью мощными струями, бьющими в высоту на пару метров. Подрядчики обещают, что откроют его через несколько недель, ближе к майским праздникам.

Новый фонтан на набережной Волгограда 2019.

- В данный момент проводим пусконаладочные работы. К маю мы его уже запустим в полный ход, - рассказал КП-Волгоград бригадир компании по строительству фонтанов и бассейнов «Аква Бренд» Иван Волков.

Насладиться видом и отдохнуть тут получится в любое время суток, что очень актуально с наступлением тепла. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Насладиться видом и отдохнуть тут получится в любое время суток, что очень актуально с наступлением тепла.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вся эта красота будет видна не только днем, но и ночью, ведь фонтан оснастят яркой подсветкой. Насладиться видом и отдохнуть тут получится в любое время суток, что очень актуально с наступлением тепла. Как показывает практика, особенно сухие фонтаны нравятся маленьким волгоградцам. Теперь для малышей в самом центре города появится новое развлечение.

Вот уже в мае здесь заработает новый пешеходный сухой фонтан. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вот уже в мае здесь заработает новый пешеходный сухой фонтан.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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