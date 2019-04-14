К маю на набережной Волгограда заработает новый сухой фонтан

СЕГОДНЯ 16:41 2019-04-14T16:54:09+03:00

Вся эта красота будет видна не только днем, но и ночью, ведь фонтан оснастят яркой подсветкой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Он забьет тридцатью мощными струями, а вокруг этой красоты будет подсветка

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Преображение Центральной набережной Волгограда идет полным ходом. Вот уже в мае здесь заработает новый пешеходный сухой фонтан, который порадует горожан тридцатью мощными струями, бьющими в высоту на пару метров. Подрядчики обещают, что откроют его через несколько недель, ближе к майским праздникам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="704" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/703124" frameborder="0"></iframe> Новый фонтан на набережной Волгограда 2019.

- В данный момент проводим пусконаладочные работы. К маю мы его уже запустим в полный ход, - рассказал КП-Волгоград бригадир компании по строительству фонтанов и бассейнов «Аква Бренд» Иван Волков.

Насладиться видом и отдохнуть тут получится в любое время суток, что очень актуально с наступлением тепла.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вся эта красота будет видна не только днем, но и ночью, ведь фонтан оснастят яркой подсветкой. Насладиться видом и отдохнуть тут получится в любое время суток, что очень актуально с наступлением тепла. Как показывает практика, особенно сухие фонтаны нравятся маленьким волгоградцам. Теперь для малышей в самом центре города появится новое развлечение.

Вот уже в мае здесь заработает новый пешеходный сухой фонтан.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU