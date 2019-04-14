К маю на набережной Волгограда заработает новый сухой фонтан
Преображение Центральной набережной Волгограда идет полным ходом. Вот уже в мае здесь заработает новый пешеходный сухой фонтан, который порадует горожан тридцатью мощными струями, бьющими в высоту на пару метров. Подрядчики обещают, что откроют его через несколько недель, ближе к майским праздникам.
Новый фонтан на набережной Волгограда 2019.
- В данный момент проводим пусконаладочные работы. К маю мы его уже запустим в полный ход, - рассказал КП-Волгоград бригадир компании по строительству фонтанов и бассейнов «Аква Бренд» Иван Волков.
Насладиться видом и отдохнуть тут получится в любое время суток, что очень актуально с наступлением тепла.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Вся эта красота будет видна не только днем, но и ночью, ведь фонтан оснастят яркой подсветкой. Насладиться видом и отдохнуть тут получится в любое время суток, что очень актуально с наступлением тепла. Как показывает практика, особенно сухие фонтаны нравятся маленьким волгоградцам. Теперь для малышей в самом центре города появится новое развлечение.
Вот уже в мае здесь заработает новый пешеходный сухой фонтан.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU