2019-04-12T14:49:59+03:00
Экономика

ФНС: «Число организаций и предпринимателей в Волгоградской области растёт»

А количество ликвидированных юридических лиц – это результат работы налоговой службы по зачистке организаций с признаками фиктивности
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В области работает 85 тысяч предприятий, организаций и ИП.В области работает 85 тысяч предприятий, организаций и ИП.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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По данным Волгоградстата, за первый квартал 2019 года Волгоградская область лишилась полутора тысяч малых, средних и крупных предприятий и организаций. За 2,5 года цифра перевалила за 10 тысяч. Но в УФНС России по Волгоградской области заявляют - это результат работы налоговиков над достоверностью сведений в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). И она «не сказывается на доле «реального бизнеса», осуществляющего свою деятельность на территории региона». При этом общее количество волгоградских организаций и индивидуальных предпринимателей, представляющих налоговую отчетность, за последние годы не только не сократилось, но и выросло с 2016 года на одну тысячу. Сейчас в области работает 85 тысяч предприятий, организаций и ИП.

В ведомстве отмечают, что достоверность сведений в ЕГРЮЛ является визитной карточкой организации. Она находится в свободном доступе на официальном сайте ФНС России для любого заинтересованного лица. Поэтому те, для кого важна репутация фирмы, следят за информацией в реестре не только о себе, но и о своих потенциальных партнерах.

А ФНС регулярно «зачищает» реестр, чтобы защитить бизнесменов от опасного партнерства с рисковыми контрагентами и таких неприятных последствий, как неоплата или не предоставление услуг, доначисление налогов, сокрытие денежных средств, а также невозможность последующего урегулирования спорных вопросов в судебном порядке.

- Компании, которые не ведут реальную деятельность, не представляют отчетность и не пользуются своими расчётными счетами в течение года, а также компании, у которых в ЕГРЮЛ содержится недостоверная информация о руководителе, учредителях или адресе места нахождения исключаются налоговыми органами из ЕГРЮЛ в административном порядке, - сообщили «КП-Волгоград» в УФНС России по региону.

В 2019 году по этой причине из реестра области исключили как раз 1,5 тысячи юридических лиц, а общее количество с 2016 года составило 16 тысяч. В итоге за последние пять лет доля компаний с признаками фиктивности сократилась с 24% до 2%. В целом по России из базы удалили 1,7 миллиона предприятий, а число «пустышек» составляет 4,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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