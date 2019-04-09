2019-04-09T11:40:00+03:00
Общество

10 тысяч предприятий лишилась Волгоградская область за два с половиной года

Только с начала 2019 года «исчезли» полторы тысячи организаций
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
За последние пять лет количество предприятий стало меньше на 13 тысяч.За последние пять лет количество предприятий стало меньше на 13 тысяч.Фото: Александр КУЛИКОВ
Изменить размер текста:

Никаких домыслов, только официальные цифры с Волгоградстата. На этот раз они подтверждают многочисленные разговоры, которые ходят среди волгоградцев: бизнес бежит из Волгограда, небольшие предприятия массово закрываются или уходят в тень.

На 1 апреля 2019 года в Волгоградской области зарегистрировано 41 914 организаций. Это на полторы тысячи меньше, чем на 1 января 2019 года. То есть за три месяца регион лишился сотен малых, средних и крупных предприятий. Больше всех пострадала сфера торговли, строительства.

Но и это не самая страшная цифра. На начало 2017 года в бюджет Волгоградской области приносили доход 51219 тысяч компаний. Разница за два года три месяца – 10 тысяч. И ведь это не только упущенные налоги, это еще и люди, которые лишились работы.

Часть предприятий действительно перестала существовать: увеличение НДС, многочисленные проверки надзорных органов, большие отчисления в ПФР, сокращение потребительской активности. Некоторые организации даже фактический адрес не поменяли, но сменили место юридического адреса. То есть они уже не волгоградские и основную массу налогов платят в другой регион. Есть мнение, что часть фирм перешли в ИП. Так и налоги меньше и отчетность проще.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новый жилой район в Котельниково ожидает весеннее обновление
«ЕвроХим-ВолгаКалий» в 2019 году планирует завершить строительство 39-ти коттеджей в трех кварталах нового жилого района «Дубовая роща», который компания строит для своих сотрудников в городе Котельниково
Новости 24
Волжского директора УК отправили в колонию на 5,5 лет за кражу денег жильцов
На дорогах Волгограда обновят разметку за 78 миллионов рублей
Полицейские ищут пироманов, спаливших сразу четыре машины в Волгограде
В ЦПКиО обещают высадить взрослые деревья и 23 тысячи роз
Волгоградец получил 15 миллионов со страховой за похищение, которого не было
Под Волгоградом пьяный водитель без прав перевернулся на машине
В Астрахани будут судить москвича, убившего егеря на охоте
Волгоградка завоевала две медали на первенстве России по прыжкам в воду
Владелица турфирмы обманула волгоградцев на 1 миллион 370 тысяч рублей
В Волгограде под суд идет убийца криминального авторитета Юрия Иванова
На улице Ангарской в Волгограде отремонтируют трамвайный переезд
В Астрахани раскрыли преступление 15-летней давности
Волгоградского вратаря «Ротора» признали лучшим футболистом ФНЛ
В Волгограде бизнесмен задолжал работникам почти три миллиона рублей зарплаты
Пять волгоградских депутатов собираются снова выбираться в облдуму осенью
За смерть двух волгоградцев в траншее будут судить их работодателя
Ротор снизил цены на билеты на «Волгоград Арену» до конца сезона
Астраханец выпил бутылку водки и устроил гонки с полицейскими
В Волгограде отчим пнул машину пасынка и теперь пойдет за решетку
Волгоградец купил фальшивые деньги в интернете и кутил на них в ресторанах
В апреле в Волгограде вернулись к строительству трассы для тюбинга
Таксист отговорил пассажирку разводиться, а потом ее обокрал
В Камышине мужчина облил жену спиртом и поджог