10 тысяч предприятий лишилась Волгоградская область за два с половиной года

Никаких домыслов, только официальные цифры с Волгоградстата. На этот раз они подтверждают многочисленные разговоры, которые ходят среди волгоградцев: бизнес бежит из Волгограда, небольшие предприятия массово закрываются или уходят в тень.

На 1 апреля 2019 года в Волгоградской области зарегистрировано 41 914 организаций. Это на полторы тысячи меньше, чем на 1 января 2019 года. То есть за три месяца регион лишился сотен малых, средних и крупных предприятий. Больше всех пострадала сфера торговли, строительства.

Но и это не самая страшная цифра. На начало 2017 года в бюджет Волгоградской области приносили доход 51219 тысяч компаний. Разница за два года три месяца – 10 тысяч. И ведь это не только упущенные налоги, это еще и люди, которые лишились работы.

Часть предприятий действительно перестала существовать: увеличение НДС, многочисленные проверки надзорных органов, большие отчисления в ПФР, сокращение потребительской активности. Некоторые организации даже фактический адрес не поменяли, но сменили место юридического адреса. То есть они уже не волгоградские и основную массу налогов платят в другой регион. Есть мнение, что часть фирм перешли в ИП. Так и налоги меньше и отчетность проще.