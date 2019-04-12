В Волгограде за смерть сбитого маршруткой пешехода ответит водитель иномарки

СЕГОДНЯ 08:45 2019-04-12T09:38:40+03:00

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Полиция Волгограда завела уголовное дело на 28-летнего водителя «Хендай Акцент», по вине которого маршрутка убила пешехода. Его обвиняют в «нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, трагическое происшествие случилось вечером 11 апреля на улице Историческая в Дзержинском районе. Водитель иномарки, едва загорелся зеленый сигнал светофора, прямо на старте решил перестроиться со второго ряда с первый, но не глянул, что сзади по этой полосе мчится маршрутка 46с. Легковушка подрезала «ГАЗель», за рулем которой ехал 45-летний маршрутчик. Причем удар отказался такой силы, что микроавтобус отбросило на тротуар, он снес металлическое ограждение проезжей части и остановку общественного транспорта «Комплекс Русь». На беду на пути маршрутки на остановке оказался 52-летний мужчина, который стоял в ожидании общественного транспорта. Его буквально переехал микроавтобус. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

- Также в больницу с травмами с места аварии увезли 22-летнюю пассажирку из микроавтобуса. Водителя автомобиля "Хендэ" задержали в порядке статьи 91 УПК РФ, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/702659" frameborder="0"></iframe> Смертельная авария с маршруткой.

ИСТОЧНИК KP.RU