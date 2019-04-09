Приставы «обломали» волгоградке отпуск в ОАЭ и оплатят ей путевку за 138 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 20:04 2019-04-09T20:04:18+03:00

Исполнитель запретил женщине выезд из страны, но забыл предупредить об этом

Изменить размер текста: A A

Жительница Волгоградской области отсудила у судебных приставов 138 тысяч рублей за несостоявшийся по их вине отпуск в Арабских Эмиратах. Такое решение вынес арбитражный суд.

Отдохнуть бизнес-леди планировала в марте 2018 года. Приобрела дорогостоящую путевку, приехала в аэропорт Домодедово, но там ее развернули обратно со словами, что выезд из России ей запрещен – у нее имеются долги. Расстроенная женщина вернулась домой и решила во что бы то ни стало добиться правды, ведь ни о каких долгах она и знать не знала.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд изучил материалы дела и пришел к выводу, что судебный пристав попросту не предупредил должницу. Ни одного извещения он предоставить не смог, поэтому постановление признали незаконным, как и запрет на выезд из страны.

- Суд решил взыскать с РФ в лице Федеральной службы судебных приставов РФ за счет средств казны страны в пользу индивидуального предпринимателя понесенные убытки в размере 137 998 рублей, - говорится в решении суда первой инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU