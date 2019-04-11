Запрет на выезд за границу: как не остаться без отпуска

Случаи, когда вместо отдыха на зарубежных курортах приходится возвращаться из аэропорта c чемоданами домой, не редкость. Ежегодно судебные приставы ограничивают выезд за границу тысячам должников. Чтобы отпуск не оказался безнадежно испорчен, за две-три недели до отъезда проверьте - нет ли у вас открытого исполнительного производства по долгам и не введен ли запрет на выезд за границу. Сделать это можно, не выходя из дома. Для этого необходимо зайти на сайт Управления ФССП России по Волгоградской области www.r34.fssprus.ru в раздел «Банк данных исполнительных производств». Там нужно ввести свои данные. Информация о наличии или отсутствии долга высветится на экране (при этом данные могут отсутствовать, если вы укажете дату рождения). Вот только данных о запрете на выезд за границу там не будет.

Ограничение на выезд за границу накладывается по судебным решениям при сумме долга от 30 тысяч рублей. Что касается неплательщиков алиментов, то их неприятные неожиданности могут поджидать не только на вокзале и в аэропорте, но и на дороге. Для этой категории должников применяют все возможные ограничения, в том числе на управление транспортными средствами.

Единственная возможность гарантировать отсутствие ограничения на выезд за границу - отсутствие исполнительных производств. Чтобы погасить имеющийся долг, если таковой имеется, ездить в другой регион не придется. Сейчас все можно сделать онлайн на том же сайте службы судебных приставов.

В КАЖДОМ РЕГИОНЕ СВОЯ БАЗА ДОЛЖНИКОВ

Учтите, что база данных исполнительных производств формируется отдельно по каждому региону. Так что если вы зарегистрированы, например, в Камышине, а живете в Москве, то пробить информацию необходимо в каждом из регионов. Тем более, если за небольшой период вы сменили несколько адресов.

- Уведомление о возбуждении исполнительного производства судебные приставы высылают только по месту регистрации должника, - пояснили «КП-Волгоград» в ведомстве.

Так что, если не живете по месту регистрации, письмо вполне может до вас не дойти. Но уведомление непременно появится в вашем личном кабинете на Госуслугах, если вы там зарегистрированы.

Плюс к этому, когда пристав разыскивает должника, он может устанавливать его фактическое местонахождение со слов соседей, родственников. В этом случае пристав направит поручение и в тот регион, который ему укажут. В одном регионе исполнительное производство могут закрыть, в другом нет. Так что учитывайте и такую возможность.

КОГДА ЛУЧШЕ ПРОВЕРИТЬ ЗАПРЕТ НА ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ

- Оптимально проверить себя на наличие долгов за две недели до планируемой поездки. И еще раз - непосредственно перед отъездом, - советуют в региональном УФССП. - На межведомственный документооборот между таможней и службой судебных приставов может уйти 7 - 10 дней. Так что даже если вы оплатите долг, отметка об этом в базе появится гораздо позже. И даже если на руках у вас будет квитанция об оплате, это не поможет. Если данные остались в базе таможни, за границу вас все равно не выпустят.

Также возможен вариант, что данные об исполнительном производстве появятся в базе данных всего за несколько дней до заграничного отпуска. Но в этом случае маловероятно, что пристав успеет наложить ограничение на выезд за рубеж.

- На добровольное погашение долга отводят срок в пять дней. Только потом судебный пристав начнет делать запросы о наличии у вас счетов в банках, имущества и загранпаспорта. А после наложит ограничения. По факту на это уйдет минимум десять дней, - отмечают в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Отпуск мой накрылся медным тазом»: приставы сорвали отдых в Эмиратах за 140 тысяч

Татьяну Каплину не выпустили из страны - на ней висел уже выплаченный долг за отопление. Женщина осталась без отпуска, но отсудила у приставов стоимость путевки (подробности).