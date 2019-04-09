Убил родную мать: районный суд Волгограда поддержал приговор присяжных

СЕГОДНЯ 17:37 2019-04-09T17:37:56+03:00

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Это первое дело в истории волгоградских районных судов, где вердикт выносила коллегия присяжных. Причем заседателей потребовал сам 32-летний Александр Борщев, обвиняемый в убийстве родной матери. Но 28 марта народные судьи не нашли доводов оправдать мужчину, . Впрочем, как и сам Центральный районный суд, который рассмотрел это дело 9 апреля.

- В судебном заседании установлено, что в ночь с 1 на 2 мая 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 52-летней матерью. В ходе конфликта он несколько раз ударил женщину ножом в область лица, шеи и живота, в результате чего потерпевшая скончалась на месте происшествия, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

Присяжные от себя добавили, что подсудимый заслуживает снисхождения. Однако судья был суров: он приговорил Борщева к 9 годам 11 месяцам колонии строгого режима. Это решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU