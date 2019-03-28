Первый вердикт: в районном суде Волгограда присяжные признали убийцу матери виновным

СЕГОДНЯ 21:04 2019-03-28T21:04:53+03:00

До этого заседатели участвовали только в областном суде

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Впервые в истории районных судов Волгограда вердикт выносил не главный служитель Фемиды, а коллегия присяжных. До этого заседатели имели право участвовать только в областных судах. Дело, которое рассматривали в Центральном районном суде 28 марта 2019 года касалось убийства жительницы города-героя, в котором подозревали ее сына Александра Борщева. Прокуратура смогла предоставить народным судьям весомые доказательства вины обвиняемого.

- Коллегия присяжных посчитала доказанным, что в мае 2018-го Борщёв, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своей матерью нанёс последней 7 ножевых ранений, от которых последняя скончалась, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе суда.

Из шести присяжных четверо согласились с доводами стороны обвинения и лишь двое высказались против.

- Теперь суду предстоит исследование обстоятельств, связанных с квалификацией содеянного подсудимым, назначением ему наказания, и другими вопросами, разрешаемыми судом при постановлении обвинительного приговора. По окончании исследования указанных обстоятельств будут проведены прения сторон, - добавили в пресс-службе Центрального районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU