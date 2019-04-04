2019-04-04T14:38:40+03:00
Общество

Второкласснику из Астрахани, сбежавшему в «кругосветку», хотят подарить путешествие

8-летнему мальчику и его маме предложили экскурсию по Казахстану
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Юный мечтатель собрал в рюкзак самолетик, книги, копилку и банан, и отправился странствовать.Юный мечтатель собрал в рюкзак самолетик, книги, копилку и банан, и отправился странствовать.
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История 8-летнего мальчишки из Астрахани, который, начитавшись книжек, сбежал из дома в кругосветное путешествие, разлетелась по всей стране и даже за ее пределы. Люди в соцсетях активно обсуждают школьника, у которого не пропал дух авантюризма: «Как же радостно, что дети читают энциклопедии. Значит, у нас все-таки есть будущее», «Заметьте, не бутерброды взял, а книги!».

В одном из таких обсуждений в Фейсбукепод постом казахстанского блогера менеджер авиакомпании Александра Сытник возьми и предложи:

«А давайте сделаем доброе дело? Давайте покажем мальчишке и его маме Казахстан? Организую перелет и проживание».

Эту идею подписчики соцсети, конечно же, восприняли «на ура!».

Блогер Александр Цой обратился к читателям с просьбой найти контакты астраханской семьи, чтобы подарить юному путешественнику занимательную поездку.

Напомним, второклассник так мечтал увидеть мир, что 1 апреля собрал в рюкзак книги, игрушку, копилку с мелочью, банан, и сбежал из дома, оставив записку «Мама, я отправился в кругосветное путешествие». К счастью, ребенка нашли там же – в Астрахани – целым и невредимым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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