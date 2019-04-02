Полиция Астрахани нашла школьника, который сбежал из дома в «кругосветку»

1 апреля 37-летней астраханке было совсем не до смеха: из дома пропал ее 8-летний сын.

Утром мама, как обычно, пошла отводить младшую дочь в детский сад. Ее 8-летний сынишка остался дома. Вернулась женщина буквально через час, а мальчишки нет. Нигде. И вдруг на столе она находит записку, написанную его корявым почерком: «Мама, я отправился в кругосветное путешествие. Целую».

В слезах и с запиской в руках астраханка прибежала в полицию. Как рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области, для розыска второклассника сформировали несколько поисковых групп. Всем патрульным сообщили приметы пропавшего мальчишки. Через час один из сотрудников полиции, проезжая по Новому мосту через Волгу, обратил внимание на ребенка, одиноко бредущего вдоль дороги. Остановился, спросил «Куда путь держишь?». Тут ребенок и рассказал, что он странствует и мечтает совершить кругосветное путешествие, но уже устал.

Страж порядка усадил мальчишку в машину и отвез в отделение полиции.

Оказалось, что в последнее время ребенок увлекся прочтением энциклопедий про открытия, изобретения. И решил последовать примеру первооткрывателей. Положил в рюкзак любимые книги, игрушку, деньги из своей копилки и банан, он отправился в путь.

Часть пути школьник проехал на маршрутках, добравшись остановки на улице Анри Барбюса. Дальше решил идти пешком. Но затея оказалась пока непосильной.

- К счастью, ни в какие передряги школьник не успел попасть. Ни правонарушений, ни преступлений в отношении него не совершалось. С второклассником и его мамой провели профилактическую беседу, - говорят в пресс-службе УМВД России по Астраханской области