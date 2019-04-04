Голодавший на «минималке» саратовский депутат поучаствует в выборах Волгоградской области

СЕГОДНЯ 10:28 2019-04-04T11:52:30+03:00

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До выборов 2019 еще полгода, а гонка за депутатские и губернаторские места уже началась. Сегодня на пресс-конференции руководства КПРФ, посвященной «Старту региональной предвыборной кампании 2019» заместитель председателя ЦК Юрий Афонин назвал имена тех, кого их партия будет выдвигать на выборах в регионах. Неожиданным стало заявление о том, что на выборах в Волгоградской области от КПРФ будет участвовать Николай Бондаренко.

Этот ныне депутат Саратовской облдумы прославился на всю страну тем, что попытался прожить месяц на 3,5 тысячи рублей (прожиточный минимум в их регионе). Бондаренко решил проверить, реально ли выжить на эти деньги и сел на «макаронную» диету. Похудел. Омрачнел. И решил, что так жить в стране не должен никто.

- В Волгоградской области в этом году будут большие выборы. Там будут выбирать и главы региона и заксобрания. Там у нас есть такой политик уже межрегионального уровня Николай Бондаренко – очень активный. И некоторые волгоградские товарищи выступили с предложением, чтобы именно он возглавил нашу избирательную кампанию в их области. В ближайшее время мы все такие предложения передадим в президиум, где кандидатуры будут утверждены и озвучены, - заявил Юрий Афонин.

Так что Николай Бондаренко пока один из кандидатов на выборы в Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU