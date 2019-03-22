2019-03-22T17:18:29+03:00
Общество

В Волгограде началось голосование за лучший вариант реконструкции парка имени Гагарина

Отдать свой голос волгоградцы могут на сайте городской администрации
Светлана КИРИЛЛОВА
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Таким будет парк, если вы отдадите свой голос за концепцию №1.Таким будет парк, если вы отдадите свой голос за концепцию №1.
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В областном центре началось голосование за лучший проект по обустройству парка имени Гагарина в Краснооктябрьском районе. Первый этап работ начнется уже в этом году, а с 22 по 31 марта горожанам предлагают выбрать из двух вариантов реконструкции.

В первом случае авторы предполагают сохранить тематическую направленность парка. Для краснооктябрьцев подготовят места для активного досуга и отдыха под кронами деревьев, а также специальный уголок, где можно будет познакомиться с новинками искусства. Проект предусматривает велодорожки, скейт-парк и аттракционы и многие другие развлечения. Не забыли авторы и про мемориальную часть, где жители района смогут поклониться памяти защитников Сталинграда и воинов-афганцев.

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В первом случае авторы предполагают сохранить тематическую направленность парка.

В первом случае авторы предполагают сохранить тематическую направленность парка.

Второй вариант реконструкции попытается вернуть парку изначальный облик. Все мемориальные и рекреационные зоны сохранят, но к ним добавят современные объекты. Например, вдоль аллей поставят скульптуры, а еще построят открытый летний кинотеатр. Для любителей активного и интеллектуального отдыха предусмотрят места для занятий йогой, велодорожку, шахматный павильон. К радости маленьких «краснооктябрят» откроют аттракционы, детский центр «Исследователи галактик» и контактный зоопарк. На главной площади планируют поместить планетарий, памятник Гагарину и инсталляцию самолета.

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К радости маленьких «краснооктябрят» откроют аттракционы, детский центр «Исследователи галактик» и контактный зоопарк.

К радости маленьких «краснооктябрят» откроют аттракционы, детский центр «Исследователи галактик» и контактный зоопарк.

Все желающие могут проголосовать за полюбившийся вариант на сайте мэрии. Во время голосования волгоградцы могут направлять свои пожелания по электронной почте dkgagarina34@mail.ru.

Напомним, что ранее «КП» уже подробно писала о реконструкции парка.

Для краснооктябрьцев подготовят места для активного досуга и отдыха под кронами деревьев

Для краснооктябрьцев подготовят места для активного досуга и отдыха под кронами деревьев

ИСТОЧНИК KP.RU

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