Проект реконструкции парка Гагарина выберут волгоградцы

Парк Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда когда-то был дендрарием всесоюзного масштаба и гордостью города-героя. Сюда приезжали туристы, по аллеям водили экскурсии. Но за два последних десятилетия парк запустили. Во время первой реконструкции с 2010 по 2013 годы вырубили большую часть деревьев, а уложенная на главной аллее плитка быстро пришла в негодность и буквально рассыпалась в прах. Власти решили залатать дыры асфальтом, уложив его прямо на песок. Скоро в парке Гагарина начнется очередная реконструкция. Есть два варианта преображения. Какой из них воплотят в жизнь, решат сами волгоградцы. Посмотреть проекты и проголосовать за понравившийся вариант можно будет с 22 по 31 марта 2019 года как в ДК Гагарина, так и на сайте администрации города.

Одни из проектов предполагает большие ворота и здания на входе.

- Оба проекта предусматривают сохранение ландшафтной и тематической уникальности парка. Особое внимание будет уделено оформлению мемориальной зоны, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Один проект реконструкции парка Гагарина предлагает превратить его в парк-аттракцион. Мемориальную зону и памятники воинам-афганцам и защитникам Сталинграда выделят. Деревьев останется минимум, зато появятся зоны для активного досуга, новый летний театр, велодорожка и велопрокат, аттракционы, скейт-парк, газон-поляна, а так уголок истории парка.

Место деревьев займут спортплощадки. Фото: Алексей Волоцков.

Вторую концепцию преподносят как «стремление вернуть парку первоначальный облик», но с современными объектами. Вдоль аллей в этом варианте разместили скульптуры. Парк застроят коммерческими объектами. В планах - парашютная вышка, шахматный павильон, летний кинотеатр (он же каток зимой), пруд с зоной отдыха, зона йоги, велодорожка площадка аттракционов, детский центр «Исследователи галактик» и контактный зоопарк. На центральной площади хотят поставить планетарий, памятник Гагарину и инсталляцию самолета.

Свои пожелания волгоградцы также могут присылать по электронной почте dkgagarina34@mail.ru. Итоги голосования будут подведены 1 апреля.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

95 лет исполняется в 2020 году парку Гагарина.

12,8 гектара занимает территория.

Более 1200 деревьев вырубили в парке с 2008 по 2010 годы, посадили в несколько раз меньше.

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Плитка, которой накрыли асфальт на аллее, за два года рассыпалась в прах.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА