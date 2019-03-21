«Неграмотный, три класса образования» - защитник пытается освободить насильника школьницы из-под стражи

СЕГОДНЯ 11:58 2019-03-21T13:37:51+03:00

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Волгоградский областной суд 21 марта рассмотрел жалобу адвоката Хайала Мамедова. Мужчина требует пересмотреть своему подзащитному меру пресечения. И суд признал обоснованность его претензий.

Маршрутчик, который надругался над возвращавшейся с занятий городищенской школьницей, сразу же после задержания потребовал переводчика с русского на азербайджанский. Мол, он просто не понимают, в чем его обвиняют. Но Городищенский суд не предоставил ему языкового специалиста, а вынес решение: заключить под стражу до 1 апреля.

Адвокат передал областному суду документы, что подозреваемый родился в Азербайджане, у него за спиной лишь три класса школы и русский он знает очень плохо. Апелляционную жалобу удовлетворили: районный суд нарушил право Мамедова на защиту.

- Судье снова предстоит решить, какую меру пресечения избрать для подозреваемого в насилии над школьницей. Но сделает он это с предоставлением подозреваемому переводчика, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Пока маршрутчик в СИЗО. Но в ближайшее время его могут выпустить. Силу постановление об аресте потеряло, а новое постановление может утвердить лишь суд. И если следователь вовремя не найдет переводчика, обвиняемого в педофилии выпустят на свободу.

Напомним, Хайал Мамедов прожил в России более 10 лет, его дети учатся в российской школе, сам он работал водителем маршрутки не один год. 1 февраля он завез 13-летнюю школьницу в лесополосу, где надругался. О педофиле девочка рассказала матери. Через несколько часов подозреваемого задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU