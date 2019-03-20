Певица Ваенга огорчила волгоградских поклонников отменой концерта

СЕГОДНЯ 11:43 2019-03-20T11:45:17+03:00

Из-за болезни исполнительницы ее выступление волгоградцы увидят только в ноябре

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20 марта на страничке Елены Ваенги в инстаграме появилась новость о том, что исполнительница отменяет ряд концертов. Поклонники певицы в Сызрани, Саратове, Самаре и Волгограде теперь вынуждены ждать сообщений о новых датах выступлений. В Волгограде на сцене ДК «Химик» Ваенга должна была выступить 27 марта, но не судьба. Причина переноса весьма уважительна: певица пишет, что сильно заболела, и петь из-за ларингита попросту «нечем». Тем не менее Ваенга пообещала своим поклонникам вернуться в ноябре и исполнить все обещанные хиты.

В комментариях к этому грустному сообщению поклонники оставляют слова поддержки и желают своей любимице скорейшего выздоровления.

- Еленочка. Не переживайте и лечитесь!!! Мы подождем!!! Здоровья Вам крепкого!!!, - пишет пользовательница соцсети с ником ludmila170971.

Напомним, что ранее свои концерты в городе-герое отменили Дима Билан, которого тоже подкосила болезнь, и Диана Арбенина.

ИСТОЧНИК KP.RU