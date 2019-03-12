Концерт Дианы Арбениной в Волгограде вновь отменили

СЕГОДНЯ 10:10 2019-03-12T10:10:25+03:00

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Запланированный на 13 марта в Волгограде концерт группы «Ночные снайперы» отменили. Диана Арбенина не приедет этой весной в наш город. И это уже второй большой концерт, который «сорвался» в марте в Волгограде. Напомним, 8 марта отменили выступление Димы Билана. Теперь вот «снайперы».

«Концерты в Волгограде, Ростове и Краснодаре по независящим от группы причинам переносятся на осень 2019 года. Все купленные на данный момент билеты будут действительны. Даты концертов будут дополнительно объявлены на официальном сайте группы и на официальных ресурсах в социальных сетях. До встречи!», - такое объявление появилось на официальных страничках в соцсетях Дианы Арбениной.

Поклонники «снайперов» уже засыпали пост «пласкивыми» комментариями: «Нет, только не Волгоград. Диана, я вас уже второй год жду», «Второй раз это уже не смешно».

Действительно концерт Дианы Арбениной в Волгограде отменяют уже не впервой. В сентябре 2014-го «снайперы» тоже должны были выступать в волгоградском ЦКЗ. Тогда концерт отменили по политическим мотивам. На этот раз говорят – «по вине организаторов».

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ИСТОЧНИК KP.RU