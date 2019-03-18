Не хуже «Артека»: под Волгоградом построят многопрофильный молодежный центр

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-18T12:42:25+03:00

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В этот понедельник Андрей Бочаров провел традиционное оперативное совещание. После разговора с президентом, губернатор озвучил несколько масштабных проектов, которые предстоит реализовать в Волгоградской области.

Во-первых, в ближайшее время будет создан проект многопрофильной областной детской больницы, которая отвечала бы всем современным медицинским стандартам. В планах включить ее в госпрограмму развития детского здравоохранения. Во-вторых предстоит проработать вопрос строительство нового роддома на базе больницы №25. Именно туда, наряду с двумя перинатальными центрами, будут направлять со сложными случаями течения беременности. Для этого учреждение должны оснастить современным оборудованием по максимуму.

Среди задач – обследование всех жителей Волгоградской области по проблеме онкологии. Предстоит серьезно перекроить и поликлиники. Будут созданы четыре центра экстренной медицинской помощи. Им и будут подчиняться в зависимости от территориального расположения все поликлиник. Районные больницы смогут получать консультации по проблемным вопросам и помощь в методологии.

Еще одна хорошая новость с совещания - создание многопрофильного молодежного центра на базе детского оздоровительного лагеря «Зеленая волна». Как говорят чиновники – это будет волгоградский «Артек».

Не забыл упомянуть губернатор и многодетных семей. Решено, что им увеличат размер компенсации за коммунальные услуги в полтора раза: с 1009 до 1514 рублей.

Идеи все перспективные. Теперь остается их качественно выполнить.

ИСТОЧНИК KP.RU