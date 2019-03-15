2019-03-15T17:23:39+03:00
Происшествия

Водителю, сбившему в Волгограде школьника на «зебре», ограничили свободу на полтора года

Кроме того, виновник заплатит 575 тысяч рублей семье пострадавшего мальчика
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Водитель признал свою вину, заявив, что испугался, потому и сбежал с места ДТП.Водитель признал свою вину, заявив, что испугался, потому и сбежал с места ДТП.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Ворошиловский райсуд сегодня, 15 марта, вынес приговор астраханцу Шукурову, который сбил в Волгограде 13-летнего мальчишку на «зебре» и сбежал. Водителя признали виновным. Но вердикт, надо сказать, не сильно суров: на полтора года мужчине ограничили свободу и лишили права управлять автомобилем на тот же срок. Кроме того, он заплатит семье потерпевшего ребенка 575 500 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, ДТП это случилось 7 декабря 2018-го. Шукуров мчался на улице Рабоче-Крестьянскойна автомобиле «Mersedes 190 D». Да так разогнался, что даже не притормозил, когда загорелся красный сигнал светофора, и вылетел на пешеходный переход. На беду по «зебре» как раз бежал 13-летний мальчишка. Иномарка сбила его на полном ходу. Школьник едва остался жив. А водитель, испугавшись ответственности, даже не остановился, чтобы помочь ребенку. Он сбежал. Его нашли правоохранители буквально через пару часов.

- В суде Шукуров полностью признал свою вину. Приговор в законную силу не вступил и еще может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, - уточнили КП-Волгоград» в Ворошиловском райсуде.

В Волгограде "Мерседес" сбил школьника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Интерактивный музей приглашает волгоградцев отметить воссоединение Крыма с Россией
В Волжском дед-рецидивист ограбил 80-летнюю старушку
Два волгоградца украли у себя 54 тонны оливкового масла ради компенсации
Путин пригласил на разговор главу Волгоградской области Андрея Бочарова
16 марта в Волгограде пройдет фестиваль «Крымская весна»
В Астрахани полиция поймала водителя, сбившего насмерть пешехода и сбежавшего
В 2019-м новые фонари появятся на улицах Покрышника, Шурухина, Санаторной и Неждановой
В Волгограде поймали педофила из Владимирской области
С начала года более 4 тысяч селян проверили здоровье в мобильных пунктах
За сутки под колесами оказались два 10-летних мальчика
В Волгограде 54 маршрутки сняли с линий за нарушения и неисправности
Танцы на капоте: волгоградец принял иномарку за батут
В Волгограде на Астраханском мосту залатали ямы
Закрыть пожизненно: в Волгограде семья убитой девушки требует ужесточить Масленникову наказание
Волгоградцев приглашают на «Зеленый фестиваль»
На волгоградских прилавках выявили 183 случая вредного и некачественного товара
В Волжском пьяный мужчина разбил дверь в магазин в поисках пива
В Волгограде медики заговорят на английском