Водителю, сбившему в Волгограде школьника на «зебре», ограничили свободу на полтора года

СЕГОДНЯ 17:23 2019-03-15T17:23:39+03:00

Водитель признал свою вину, заявив, что испугался, потому и сбежал с места ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Изменить размер текста: A A

Ворошиловский райсуд сегодня, 15 марта, вынес приговор астраханцу Шукурову, который сбил в Волгограде 13-летнего мальчишку на «зебре» и сбежал. Водителя признали виновным. Но вердикт, надо сказать, не сильно суров: на полтора года мужчине ограничили свободу и лишили права управлять автомобилем на тот же срок. Кроме того, он заплатит семье потерпевшего ребенка 575 500 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, ДТП это случилось 7 декабря 2018-го. Шукуров мчался на улице Рабоче-Крестьянскойна автомобиле «Mersedes 190 D». Да так разогнался, что даже не притормозил, когда загорелся красный сигнал светофора, и вылетел на пешеходный переход. На беду по «зебре» как раз бежал 13-летний мальчишка. Иномарка сбила его на полном ходу. Школьник едва остался жив. А водитель, испугавшись ответственности, даже не остановился, чтобы помочь ребенку. Он сбежал. Его нашли правоохранители буквально через пару часов.

- В суде Шукуров полностью признал свою вину. Приговор в законную силу не вступил и еще может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, - уточнили КП-Волгоград» в Ворошиловском райсуде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/681204" frameborder="0"></iframe> В Волгограде "Мерседес" сбил школьника.

ИСТОЧНИК KP.RU