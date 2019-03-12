На малых реках Волгоградской области взрывают лед для прохождения половодья

СЕГОДНЯ 17:17 2019-03-12T17:17:11+03:00

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В этом году в Волгоградской области решили подготовится к паводку заранее и основательно. Проверяют состояние всех дамб, чистят русла малых рек от деревьев и кустарников, приводят в порядок водопропускные сооружения. Сейчас основные работы идут во Фроловском районе и в Михайловке. Так, река Арчеда до сих пор покрыта слоем льда. После ее обследования решили провести взрывные работы, чтобы освободить русло для прохождения вешних вод. Занимаются этим сотрудники Арчединского филиала ГУП «Волгоградвзрывпром».

А в хуторе Безымянка, который серьезно пострадал от половодья в прошлом году, специалисты уже расчистили русло реки, проверили готовность пункта временного размещения, а также специальной и тяжелой техники; провели подомовой обход жителей, раздав им памятки с алгоритмом действий на случай обострения ситуации.

Напомним, 11 марта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил о введении режима повышенной готовности в связи в грядущим половодьем. И хотя волгоградские гидрологи не прогнозируют в этом году сильного паводка, малые реки все же могут выйти из берегов и причинить немало бед тем поселкам и хуторам, которые попадают в зону затопления.

ИСТОЧНИК KP.RU