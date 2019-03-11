В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности к паводку

Масленицу проводили, чучело сожгли, а значит, самое время волгоградцам готовиться к паводку. Тем более, что синоптики морозов больше не обещают, а наоборот прогнозируют теплую погоду и активное таяние снегов. В связи с чем сегодня, 11 марта, на оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил о приведении всех ведомств в режим повышенной готовности к безаварийному прохождению паводка.

Хотя волгоградские гидрологи считают, что сильного паводка в этом году не будет. Да, снега этой зимой насыпало немало: по данным синоптиков снегозапасы на Дону и его притоках в среднем были выше нормы в 2,4 раза. Но за последние недели снег потихоньку растаял. Постепенное потепление и дожди смыли даже залежавшиеся ледяные корки.

- На данный момент - к 10 марта - высота снежного покрова в северных и северо-западных районах области составляет от 12 до 31 сантиметра. На юге снег сошел уже полностью. Притертая к почве ледяная корка, которая лежала с декабря прошлого года в четырех районах (Клетском, Иловлинском, Калачевском и Суровикинском) к 5 марта практически разрушилась, - рассказала «КП-Волгоград» гидролог отдела гидрометобеспечения Волгоградского ЦГМС Татьяна Мкервалишвили.

В ближайшие дни в регионе уже окончательно установится теплая погода. Весеннее солнышко растопит остатки снежных залежей, вода постепенно уйдет в почву.

Ледостав уже наблюдается на Дону, Хопре и Медведице, в Волгоградском и Цимлянском водохранилище. По данным Волгоградского ЦГМС, рост уровней воды на реках Донского бассейна за прошедшие сутки составил 1-11 сантиметров. Неблагоприятных и опасных гидрологических явлений на реках области не наблюдалось

- Опасение вызывают лишь малые реки, где не ведутся стационарные гидрологические наблюдения. Там возможно образование заторов льда, что приведет к резкому повышению уровней воды. Но критический уровень превышен, думаем, не будет, - говорит Татьяна Мкервалишвили.

Но уже сейчас глава региона Андрей Бочаров поставил задачу органам исполнительной власти и местного вместе со спасателями ГУ МЧС по Волгоградской области и другими профильными ведомствами и службами организовать и провести весь комплекс мер, предусмотренных режимом повышенной готовности.

Как говорится, лучше проявить излишнюю бдительность, чем потом утонуть в последствиях.