Голубые ели с набережной Волгограда убрали ради праздников

СЕГОДНЯ 10:04 2019-03-07T11:03:24+03:00

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«Вместимость новых площадок на центральной набережной сравнится, пожалуй, только со стадионом Волгоград Арена и многократно превысит площадь Павших Борцов» - заявил председатель комитета по культуре администрации Волгограда Дмитрий Полянин, комментируя новый этап реконструкции Центральной набережной. Напомним, вчера, 6 марта, здесь выкопали десятки кустарников и голубых елей, чтобы убрать зеленый островок. Освободившаяся площадка нужна городу для проведения праздников, фестивалей, и других мероприятий, которые перенесутся сюда с площади Павших Борцов.

Напомним, после того, как на главной площади города начали возводить храм Александра Невского, многие заявили, что концерты и фестивали с салютом там будет проводить неуместно. Прошлым летом и даже в День города волгоградские власти проводили все городские мероприятия в пойме реки Царицы на площадке у интерактивного музея, а также в парке «Победа» напротив стадиона «Волгоград Арена». Видимо, понадобилась площадка еще больше.

– После завершения всех запланированных работ по реконструкции волгоградской набережной это излюбленное место отдыха и досуга горожан получит новое развитие в качестве культурной площадки, – отмечает Дмитрий Полянин. – Эта территория у подножия центральной лестницы станет новой точкой притяжения, местом для проведения общегородских праздников, мероприятия получат еще больший размах.

Все деревья, которые чиновники выкопали на набережной, они пообещали пересадить в другом месте на территории города.

Напомним, в этом году нижнюю террасу набережной 62-й Армии от речпорта до памятника «БК-13» ждет масштабная реконструкция. На 16 гектарах планируют высадить 10 тысяч деревьев и кустарников, розы и другие многолетники. Здесь будет 18 километров прогулочных аллей и восемь фонтанов. От улиц Комсомольской и Порт-Саида построят надземные спуски к амфитеатру. В здании Царицынской водокачки будет Дворец торжеств, а наверху - выставочные залы, рядом - кафе, рестораны.

ИСТОЧНИК KP.RU