2019-03-06T12:45:50+03:00
Общество

На набережной Волгограда начали выкапывать голубые ели

На месте зеленого островка напротив центральной лестницы сделают парковку
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Елки уже выкапывают военные. фото: мэрия.Елки уже выкапывают военные. фото: мэрия.
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Как только на улице потеплело, на Центральной набережной Волгограда начали выкапывать голубые ели. Зеленый островок на нижней террасе, который протянулся о речпорта до водокачки, планируют снести. А его место займет парковка. Проезжую часть хотят расширить, а «лишние» деревья и кусты решили не рубить под корень, а пересадить. Учитывая, что высота некоторых елей под десять метров, выкапывают их под контролем агрономов военные инженерно-саперного батальона 20-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады. Уже днем 6 марта 2019 эту часть набережной зачистят от деревьев. Куда повезут елки, еще не решили. Возможно, часть из них подарят военным и те высадят их на своей территории. Часть деревьев могут отправить в городские парки, часть - высадить на склонах поймы реки Царицы. Заранее место под них никто не готовил.

В этом году нижнюю террасу набережной 62-й Армии от речпорта до памятника «БК-13» ждет масштабная реконструкция. На 16 гектарах планируют высадить 10 тысяч деревьев и кустарников, розы и другие многолетники. Здесь будет 18 километров прогулочных аллей и восемь фонтанов, как восстановленных старых, так и свежепостроенных. От улиц Комсомольской и Порт-Саида построят надземные спуски к амфитеатру, на склонах сделают многоуровневые террасы. В здании Царицынской водокачки начнется ремонт. На первом этаже будет Дворец торжеств, а наверху - выставочные залы, рядом - кафе, рестораны. Так что здесь ожидают свадебные кортежи и отдыхающих на своих авто. Для них и решили освободить от деревьев участок под дорогу и большую парковку.

Вместо этих деревьев будет асфальт. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Вместо этих деревьев будет асфальт.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Это позволит организовать удобный подъезд к зоне отдыха для волгоградцев и гостей города, привыкших передвигаться на личном автотранспорте, - пояснили «КП-Волгоград». - Сопутствующая дорожно-транспортная инфраструктура способна обеспечить тот уровень комфорта, которого достойны горожане.

Деревья, которые попадают в зону строительных работ, пересадят на другие территории.

Правда, как гулять здесь волгоградцам и гостям города на открытой площади при 40-градусной жаре без единого кустика и тени, чиновники не комментируют. Зато просят не беспокоиться о тех красавицах-елках, которые выселяют с набережной.

- Городские службы уже имеют положительный опыт по пересадке взрослых зеленых насаждений, - заявляют в администрации города.

Так, в декабре 2016 года с шоссе Авиаторов выкопали 11 двадцатипятилетних елей высотой 12 метров. Их высадили во дворах и парках. А в прошлом году полсотни взрослых трехметровых сосен подселили к стадиону «Зенит». Чиновники заверяют, что почти все они прижились.

Как будет выглядеть набережная Волгограда к 2022 году.На обновление набережной 62-й Армии потратят 2 миллиарда рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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