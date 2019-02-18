2019-02-18T18:40:12+03:00
Общество

Здание волгоградского кинотеатра «Победа» подарят области

Чтобы за средства регионального бюджета провести реконструкцию и сделать в здании детский театральный центр
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В здании кинотеатра сделают детский театральный центр.В здании кинотеатра сделают детский театральный центр.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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После того, как в Волгограде открылся отремонтированный ДЮЦ и в него вернулись все детские кружки и секции, здание бывшего кинотеатра «Победа» опустело. Его тоже готовят к реставрации. «Комсомолка» уже писала, что в это здание решили перенести кукольный театр. А сегодня депутаты комитета по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству горсовета Волгограда поддержали инициативу передать кинотеатр в региональную собственность.

Напомним, здание «Победы» - объект культурного наследия Волгоградской области, построенное еще в 1895 году. До революции здесь было Царицынское ремесленное училище, а после профтехническая школа имени Кулибина и Сталинградский судостроительный техникум. Во время войны здание было полностью уничтожено, и в 1948 году на этом фундаменте по проекту знаменитого архитектора Ефима Левитана построили первый в Сталинграде кинотеатр.

Здание долго капитально не ремонтировалось и уже не соответствует современным требованиям. Поэтому решили его полностью переформатировать и сделать из него детский театральный центр. Кроме кукольного театра там появятся детский кинотеатр, выставочные залы и творческие студии.

Проект реконструкции здания уже получил положительное заключение госэкспертизы. Деньги на реконструкцию выделят из областного бюджета. Для этого решено передать здание безвозмездно в региональную собственность.

Напомним, в ноябре 2018-го помещение в «Победе» уже передали Волгоградскому областному театру кукол в безвозмездное пользование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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