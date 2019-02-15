Помогите сохранить ребенка: мать погибшей в такси волгоградки умоляет не отдавать внучку отцу

СЕГОДНЯ 13:38 2019-02-15T13:50:51+03:00

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На одной из популярных платформ в сети появилась петиция с криком о помощи: «Запретить передачу ребенка социально опасному и неоднократно судимому отцу!». Этот крик отчаяния с таким гневным заголовком разместил волгоградец Артем Ладатко. Его сестра - Оксана Ладатко - погибла в страшной аварии в июле 2018-го: девушка была такси, когда водителю стало плохо, и машина слетела с дороги, врезавшись в столб. Годовалая дочь погибшей осталась жива, и именно за нее теперь борется семья. Дело в том, что на момент аварии девушка была в разводе с отцом девочки, и даже не получала от него алименты. Но после ее смерти папаша вдруг решил забрать дочь себе. Вроде обычное дело. Но брат и мать погибшей уверяют, что отец малышки - агрессивный житель Белоруссии, да еще и якобы употребляет наркотики.

«Помимо побоев, нанесенных Оксане, зафиксированных на фото и в травмпункте, имеются документы подтверждающие употребление Карякиным наркотических веществ. Кроме того, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности как в Белоруссии, так и на территории РФ. Как на все это можно закрывать глаза? Только ваша отзывчивость и неравнодушие могут спасти судьбу и жизнь ребенка», - гласит петиция.

Родные Оксаны бьют во все «колокола» потому, что суд первой инстанции отказал ограничить отца в родительских правах. Они подали апелляцию, но первое заседание в Волгоградском областном суде перенесли из-за неявки Карякина. Тем временем, ребенок уже 4 месяца находится в Доме малютки.

ИСТОЧНИК KP.RU