2019-02-15T12:20:25+03:00
Происшествия

На волгоградца, протаранившего под Владимиром "живой щит", завели уголовное дело

Таксист на «Шкоде», уходя от преследования, помял несколько машин и чуть не сбил гаишников [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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За 28-летним волгоградем гнались 40 минут, и остановили только через сто километров. Фото УМВД по Владимирской области.За 28-летним волгоградем гнались 40 минут, и остановили только через сто километров. Фото УМВД по Владимирской области.
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На 28-летнего таксиста из Волгограда, который, уходя от преследования полиции, протаранил «живой щит» из машин владимирцев, следователи СУ СК по Владимирской области завели уголовное дело по статье 318 УК РФ часть 1 (применение насилия в отношении представителя власти).

Напомним, «КП-Волгоград» рассказывала об этом инциденте, которое произошло 9 февраля. Неадекватное поведение на трассе М-7 этого безумного волгоградца на «Шкоде» заметили сотрудники ГИБДД УМВД по Владимирской области. Автомобиль мчался в сторону Москвы, нарушая по пути все мыслимые и немыслимые правила. Он не остановился по требованию гаишника, и, уходя от погони, протаранил несколько машин, выезжал на встречную полосу, проехал на красный сигнал светофора. Он снес бетонные блоки и пластиковые барьеры на участке трассы, где ведется ремонт. Полиция поставила на его пути «живой щит» из машин владимирцев, но волгоградца даже это не остановило. Он протаранил авто и зацепил сотрудников ГИБДД и помчался дальше. Его преследовали сто километров в течение 40 минут и только под Лакинском смогли остановить вторым, выставленным на его пути «живым щитом»

Волгоградец на "Шкоде" протаранил "живой щит" на трассе М7.

- В крови волгоградца ни алкоголя, ни наркотиков не нашли. Но его неоднократно штрафовали на нарушение ПДД. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Одновременно идет доследственная проверка, в ходе которой оценят правомерность действия сотрудников ГИБДД в экстренной ситуации, - сообщают в СУ СК по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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