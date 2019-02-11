Волгоградский таксист протаранил щит из автомобилей на федеральной трассе "Волга"

11 Февр. 11:24 2019-02-11T11:24:08+03:00

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Гонка полицейских за 28-летним волгоградцем по федеральной трассе во Владимирской области получила большую огласку. Сотрудники ГИБДД потребовали остановиться водителя «Шкоды Рапид» на федеральной трассе "Волга". Но автомобилист неожиданно съехал на встречную полосу, проехал перекресток на «красный». На повторное требование нажать на тормоз он снова не отреагировал. Чтобы убрать лихача с проезжей части, полицейские выставили живой щит из машин, которые оказались возле стационарного поста ГИБДД во Владимире. Но волгоградец протаранил «заграждение» из гражданских авто. На время его это остановило. Но когда гаишники пытались открыть дверь машины лихача, тот снова дал по газам.

В итоге молодого человека после погони все-таки задержали, надели наручники и доставили в дежурную часть. По словам водителя такси, он не помнит, как все случилось. Очнулся, когда уже «скрутили». Так что свои действия объяснить не смог.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/691094" frameborder="0"></iframe> Волгоградец протаранил щит из машин на федеральной трассе "Волга".

В его крови не нашли ни наркотиков, ни алкоголя. Но парень постоянно нарушал правила дорожного движения и даже на время был лишен прав. Сейчас полиция разбирается в ситуации. Ну а общественность возмущается не только действиями лихача, но и решением сотрудников ГИБДД создать щит из машин. По словам очевидцев, в протараненном волгоградцем авто находился ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU