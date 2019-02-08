Концерт хора Валаамского монастыря в Волгограде перенесли из Дома офицеров в ЦКЗ

СЕГОДНЯ 11:08 2019-02-08T11:08:03+03:00

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Хор Валаамского монастыря выступит в Волгограде с новой концертной программой «Есенин» 16 февраля 2019 года. Изначально концерт был запланирован в Доме офицеров. Но в начале месяца здание закрыли и опечатали из-за многочисленных нарушений противопожарной безопасности. Поэтому выступление уникального хора в Волгограде перенесли на другую площадку - концерт пройдет в ЦКЗ. В программе - песни и романсы на стихи Сергея Есенина, старинные церковные распевы. Также волгоградцы услышат русскую классическую и современную духовную музыку в исполнении известного во всем мире церковно-певческого коллектива.

- Концерт Хора Валаамского монастыря состоится в Центральном концертном зале Волгограда 16 февраля 2019 года в 19.00. Справки и обмен билетов - по телефону (8442) 98-83-45, - рассказали организаторы.

СПРАВКА «КП»

Хор Валаамского монастыря создан в августе 2005 года по случаю восстановления и освящения главной святыни обители - Спасо-Преображенского собора. Церковно-певческий коллектив ежегодно участвует в Патриарших богослужениях на Валааме. За свою историю дал более пятисот концертов в России и за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU