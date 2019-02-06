Судьба Дома офицеров в Волгограде решится в конце февраля

СЕГОДНЯ 16:27 2019-02-06T16:28:47+03:00

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Волгоградский Дом офицеров закрыли из-за нарушений пожарной безопасности в начале февраля. Без «дома» оказались детские кружки и спортивные секции, юнармейцы, без концертного зала - артисты. 6 февраля суд Центрального района Волгограда рассмотрел исковое заявление заместителя военного прокурора Волгоградского гарнизона о запрете эксплуатации здания. К делу привлекли третье лицо - Объединенное стратегическое командование Южного военного округа. Следующее слушание по делу назначено на 21 февраля. Так что до конца месяца судьба Дома офицеров не решится.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Центральном суде, военная прокуратура и специалисты МЧС обнаружили в Доме офицеров массу нарушений. Работоспособность пожарных кранов не проверяли, насосы отключены и тоже не проверены, пожарный резервуар неисправен, пожарные рукава не скатаны, как положено, неисправна автоматическая система пожаротушения. Кроме того, нет необходимых по закону схем, инструкций и технической документации по огнезащитной обработке деревянных конструкций. Не в порядке противопожарный занавес и клапаны дымовых люков, не оборудованы двери и лестничные проемы, не работает система оповещения. Не обучен персонал. А рядом с электрощитом и на путях эвакуации хранятся горючие материалы.

Все эти нарушения зафиксировали еще в мае 2018 года. Но руководство Дома офицеров за несколько месяцев недостатки не устранило. Так что пока суд идет, действуют и ограничения - Дом офицеров Волгоградского гарнизона эксплуатировать запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU