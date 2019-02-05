«Ротор» покинул еще один игрок - Исламнур Абдулавов

СЕГОДНЯ 14:04 2019-02-05T14:42:40+03:00

За сине-голубых Абдулавов отыграл 20 матчей и забил гол, но новый тренер его в своей команде не увидел. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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«Ротор» покинул еще один игрок основы - Исламнур Абдулавов. Команда лишилась еще одного бомбардира. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе клуба. При этом не уточнили, куда ушел Абдулавов и почему.

Напомнили только, что Исламнур отыграл за «Ротор» 20 матчей и забил один гол.

Впрочем, уже не секрет, что после смены главного тренера (а в команду Абдулавова позвал предыдущий наставник Роберт Евдокимов) место в новом составе для этого нападающего не нашли. Но так как контракт с ним еще не закончился, то ему предложили место в дубле «Ротор-2». Однако, Исламнур отказался. Он был на просмотре в «Нижнем Новгороде», но не подошел и там. Потом отправился в «Томь», но пока официальных сообщений о его переходе в эту команду нет. А сегодня стало известно, что ФК «Уфа», откуда сине-голубые и взяли Абдулавова в аренду, отозвал его обратно.

Напомним, что в межсезонье «Ротор» уже покинули несколько игроков основы, в числе которых бомбардир Алексей Мязин и опорный полузащитник Алексей Друзин, и два капитана - Эдиев и Карпов. Чем порадует новый состав, увидим в новом сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU