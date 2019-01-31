В Волгограде эвакуируют школы, больницы и Гордуму из-за сообщений о взрывах

Утро 31 января для сотрудников силовых ведомств Волгоградской области выдалось весьма беспокойным. На электронную почту пришли сообщения об угрозах взрывов сразу же нескольких зданий. В основном социальных объектов. С утра эвакуировали школы №49, №37, №6, №5, №35, №84, лицеи №11, №9, №55, №83, №81, больницы №15, №25, №3, №7, №1, №12, здание бизнес-центра "Премьер Билдинг", Гордуму.

- Сегодня поступили анонимные угрозы о минировании 16 обектов: школы, больницы, административные здания. Информация поступала на электронную почту. Спецслужбами совместно с органами исполнительной власти ведутся проверки, принимаются решения об эвакуации, проводятся все необходимые мероприятия, - сообщили в администрации Волгоградской области.

Объекты обследуют сотрудники полиции, Росгвардии, Федеральной Службы Безопасности. На месте работают кинологи. На объекты приехали все экстренные службы.

Занятия в нескольких школах уже возобновили. А сотрудники Гордумы даже из здания не выходили на время проверки.

Угрозы жизни нет. Скорее всего, это масштабная провокация. Волгорад не первый город в череде таких электронных угроз. Ни по одному сообщению ничего не подтвердилось. Накануне 30 января в Астрахани силовики проверили порядка 20 школ, больниц, торговых центров, администраций в самом городе и районах. Взрывных устройств не нашли. А еще раньше письма пришли в сибирские и дальневосточные города.