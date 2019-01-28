В Волгограде еще шесть раз возьмут в плен фельдмаршала Паулюса

СЕГОДНЯ 18:08 2019-01-28T18:08:00+03:00

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В 2019 году волгоградцам и гостям города по традиции покажут, как брали в плен генерал-фельдмаршала Паулюса и штаб 6-й немецкой полевой армии. Уже в четырнадцатый раз. Военно-историческая реконструкция до мельчайших подробностей воссоздающая события того январского дня 1943 года пройдет в том самом подвале центрального универмага, где происходили эти события ровно 76 лет назад.

Места в музее «Память» (пл. Павших Борцов, 2, вход со двора ЦУМа) немного. Поэтому, чтобы увидеть реконструкцию смогли как можно больше людей, прокрутят сцену пленения шесть раз подряд. А если будет слишком много желающих, вход ограничат до следующего сеанса.

Увидеть пленение Паулюса можно 31 января 2019 в 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00. Вход по музейным билетам, возрастные ограничения – 16+.

Что еще подготовили в Волгограде в 76-летию Сталинградской победы (программа праздника).