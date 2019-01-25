Зимний мотокросс пройдет 27 января в Волгограде

СЕГОДНЯ 08:22 2019-01-25T08:24:18+03:00

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Рев моторов, зрелищные соревнования спортсменов на мотоциклах и квадроциклах, автомобильный дрифт и пеший кросс по пересеченной местности - все это ждет волгоградцев в последнее воскресенье января на зимнем мотокроссе. Пройдут соревнования в честь 76-летия Победы под Сталинградом 27 января 2019 на мототреке «Максимка» в Советском районе Волгограда (ул. Портовская 30). Также в программе - выступления автомоделистов, показательные заезды и тест-драйвы автомобилей и мотоциклов. Тренировки начнутся с 10 часов утра, торжественное открытие – в 12.00, награждение победителей – около пяти вечера.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, на старт выйдут около сотни спортсменов из шести регионов страны. Соревнования по мотокроссу пройдут в классах «Open-шипы», «250», 125 «юниоры», 85, 65 куб. см. и квадроциклы. А ребята из спортивных школ устроят пеший кросс по пересеченной местности.

Для удобства зрителей на мототреке есть автопарковка, дорогу обещают почистить, перекусить и согреться горячим чаем можно будет в кафе. А праздничную атмосферу на соревнованиях будут поддерживать артисты.

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