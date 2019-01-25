2019-01-25T08:24:18+03:00
Спорт

Зимний мотокросс пройдет 27 января в Волгограде

Посвященные Победе под Сталинградом соревнования устроят на мототреке «Максимка» 27 января 2019
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Традиционный мотокросс пройдет накануне 2 февраля.Традиционный мотокросс пройдет накануне 2 февраля.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Рев моторов, зрелищные соревнования спортсменов на мотоциклах и квадроциклах, автомобильный дрифт и пеший кросс по пересеченной местности - все это ждет волгоградцев в последнее воскресенье января на зимнем мотокроссе. Пройдут соревнования в честь 76-летия Победы под Сталинградом 27 января 2019 на мототреке «Максимка» в Советском районе Волгограда (ул. Портовская 30). Также в программе - выступления автомоделистов, показательные заезды и тест-драйвы автомобилей и мотоциклов. Тренировки начнутся с 10 часов утра, торжественное открытие – в 12.00, награждение победителей – около пяти вечера.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, на старт выйдут около сотни спортсменов из шести регионов страны. Соревнования по мотокроссу пройдут в классах «Open-шипы», «250», 125 «юниоры», 85, 65 куб. см. и квадроциклы. А ребята из спортивных школ устроят пеший кросс по пересеченной местности.

Для удобства зрителей на мототреке есть автопарковка, дорогу обещают почистить, перекусить и согреться горячим чаем можно будет в кафе. А праздничную атмосферу на соревнованиях будут поддерживать артисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без парада, но с салютом: как Волгоград отметит 2 февраля - программа праздника

Праздничные мероприятия в честь 76-й годовщины победы в Сталинградской битве продлятся несколько дней [программа праздника в Волгограде и Волжском]

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В разлитый после аварии на волгоградской трассе битум «вляпались» десятки машин
В Волгограде иномарка вылетела с дороги, сбила пешехода и врезалась в столб
30 управляющих компаний лишатся лицензий в Волгоградской области
Мусорный регоператор почти прибрал контейнерные площадки на Красном
На Саратовскую заметенную трассу после аварии вылилось 5 тонн битума
Губернатор Андрей Бочаров сыграл в футбол с роботом
В Волгограде машины, мешающие уборке, увозят на штрафстоянки
Дополнительные экипажи ДПС помогают водителям, застрявшим в метель на федеральных трассах
В Волгограде водитель на «Ладе Приора» сбил 15-летнюю девочку и сбежал
Бизнесмен из Волгограда перевел иностранцам 4 миллиона долларов и забыл их вернуть
Трассу "Волгоград-Москва" закрыли для фур и автобусов
Более двадцати ДТП за полдня: в Волгограде снегопад стал причиной аварий
Палласовский район остался без света из-за аварии в Казахстане
Последствия снегопада: Волгоград застыл в семибалльных пробках
«Единая Россия» в Волгограде обновила политсовет
Волгоградцы смогут сами выбирать участок земли, положенный по льготе