После взрывов газа в Шахтах и Магнитогорске в Волгограде начнутся массовые проверки

СЕГОДНЯ 12:54 2019-01-14T13:18:04+03:00

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В понедельник, 14 января, главная тема обсуждений в стране – очередной взрыв в многоэтажке. Следом за Магнитогорском спасатели разбирают завалы на месте обрушения подъезда жилого дома в Шахтах. Здесь разрушений и жертв меньше, но менее трагичным ЧП от этого не стало. Предварительная версия – взрыв бытового газа. Как не допустить подобной трагедии в Волгограде, губернатор Андрей Бочаров обсуждал со своими заместителями на оперативном совещании.

Глава области поручил усилить контроль за безопасностью использования газового оборудования в жилых домах. Как это сделать, должны придумать и предложить вице-губернаторы и руководители комитетов. Прежде всего, по мнению Бочарова, нужно активизировать проверки оборудования. И проконтролировать, чтобы на этом не нажились лжегазовики.

- Прошу вас представить комплексные предложения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с последствиями неисправности и ненадлежащей эксплуатации газового оборудования, — дал задание губернатор. И предложил привлечь к работе силовиков и управляющие компании. Дело в том, что на рынок этих услуг зашли мошенники, которые ходят по квартирам и предлагают нелицензированные услуги по проверке газовых плит и колонок.

Также Андрей Бочаров обратил внимание на подготовку к Крещению – поручил обеспечить полную безопасность в местах массовых купаний. Администрации районов уже занялись подготовкой купелей на водоемах города и области.