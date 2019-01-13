2019-01-13T14:26:54+03:00
Происшествия

Погибшими в пожаре на юге Волгограда оказались 68-летняя женщина и ее сожитель

Следователи выясняют обстоятельства их смерти
Юлия Данильченко
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Замыкание старой проводки стало причиной крупного пожара, случившегося в ночь на 13 января в Красноармейском районе Волгограда. На месте ЧП нашли два трупа – 68-летней хозяйки дома и ее гражданского супруга. Сейчас там работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства их гибели.

- Тело женщины обнаружено в спальной комнате дома, а мужчины - в коридоре деревянного строения. Оба подверглись сильному термическому воздействию, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, пожар, в котором сгорели два человека, случился на улице Панчишкиной примерно в одиннадцать часов ночи. Соседи первыми заметили пламя и позвонили в оперативную дежурную смену ЦУКС. Так как дом был деревянный, он воспламенился стремительно, и даже оперативность бригады МЧС не спасла жильцов, находившихся внутри.

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