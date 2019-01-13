Ночью в горящем на юге Волгограда доме заживо сгорели два человека

СЕГОДНЯ 08:46 2019-01-13T10:02:53+03:00

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Пожар, в котором сгорели два человека, случился поздней ночью 12 января в Красноармейском районе Волгограда. Жильцы одного из домов по улице Панчишкиной заметили огонь у соседей и в 22.52 позвонили в оперативную дежурную смену ЦУКС.

Пока на место ехал пожарный расчет, очевидцы и сами пытались потушить пожар, но он охватил большую часть постройки и сделать это без участия профессионалов было невозможно. Через несколько минут на место ЧП прибыл 6-ой расчет.

- По прибытию было установлено, что происходит частного дома по всей площади, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Спасатели потушили очаг возгорания всего за полчаса, параллельно искали выживших. Но, к сожалению, на в руинах дома нашли обгоревшие тела жильцов. Причины пожара устанавливают эксперты.