Появилось видео задержания пьяного лихача на BMW

СЕГОДНЯ 08:50 2019-01-11T08:50:20+03:00

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38-летний дальнобойщик сейчас уже протрезвел и с трудом вспоминает, что же он натворил. Но это не снимает с него ответственности - за угрозу полицейским пистолетом ему предстоит ответить перед судом.

9 января стало черным днем в жизни 38-летнего жителя станицы Аржановской Алексеевского района. На трассе его фура перевернулась вместе с товаром, он оказался должен больше миллиона рублей. С горя мужчина напился и вдобавок наглотался таблеток и пошел на «смерть». Сел за руль BMW и отправился гонять по городу. В итоге, вылетел с дороги и оказался верхом на заборе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/685771" frameborder="0"></iframe> Видео задержания пьяного лихача на BMW.

Когда на место приехали сотрудники полиции, он пошел в машину за документами, но достал пистолет, который направил на дэпээсников и сказал, что их убьет. В ответ сотрудники МВД также достали оружие. С трудом им удалось справиться с весьма внушительных размеров мужчиной. Его отвезли следователям, которые и выяснили все обстоятельства происшествия.

Мужчине предстоит ответить за нарушение правил дорожного (от медосвидетельствования водитель отказался) и угрозы в адрес полиции. Ему грозит уголовное наказание до пяти лет лишения свободы.