Пьяный волгоградец влетел на BMW на забор и угрожал убить полицейских

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:41:41+03:00

Мужчина не справился с управлением и вылетел на забор. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В его машине нашли два пистолета

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Авария на «пьяной» дороге в Тракторозаводском районе произошла около десяти вечера. В полицию позвонили очевидцы, проезжавшие вечером по улице Высоковольтной. Они и рассказали о BMW-523, вылетевшем с дороги и повисшем на заборе частного дома.

Когда на место ЧП приехали полицейские, водитель вылез из машины с пистолетом. «Я вас всех убью», - кричал он сотрудникам, с трудом удерживая в руках ПМ. Но когда его попросили сесть в машину, сопротивляться не стал. Правда, от медосвидетельствования категорически отказался.

38-летнего жителя станицы Аржановской Алексеевского района доставили в полицию. В машине обнаружили два пистолета ПМ 9 калибра. Сейчас следователи выясняют, откуда у мужчины оружие.

Ему предстоит ответить и за угрозы в адрес сотрудников при исполнении и за нарушение правил дорожного движения. По статье 318 его могут посадить на пять лет.

Водитель с трудом держался на ногах.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области