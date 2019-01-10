Пьяный волгоградец влетел на BMW на забор и угрожал убить полицейских
Авария на «пьяной» дороге в Тракторозаводском районе произошла около десяти вечера. В полицию позвонили очевидцы, проезжавшие вечером по улице Высоковольтной. Они и рассказали о BMW-523, вылетевшем с дороги и повисшем на заборе частного дома.
Когда на место ЧП приехали полицейские, водитель вылез из машины с пистолетом. «Я вас всех убью», - кричал он сотрудникам, с трудом удерживая в руках ПМ. Но когда его попросили сесть в машину, сопротивляться не стал. Правда, от медосвидетельствования категорически отказался.
38-летнего жителя станицы Аржановской Алексеевского района доставили в полицию. В машине обнаружили два пистолета ПМ 9 калибра. Сейчас следователи выясняют, откуда у мужчины оружие.
Ему предстоит ответить и за угрозы в адрес сотрудников при исполнении и за нарушение правил дорожного движения. По статье 318 его могут посадить на пять лет.
Водитель с трудом держался на ногах.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области