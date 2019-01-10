2019-01-10T11:41:41+03:00
Происшествия

Пьяный волгоградец влетел на BMW на забор и угрожал убить полицейских

В его машине нашли два пистолета
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Мужчина не справился с управлением и вылетел на забор.Мужчина не справился с управлением и вылетел на забор.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Авария на «пьяной» дороге в Тракторозаводском районе произошла около десяти вечера. В полицию позвонили очевидцы, проезжавшие вечером по улице Высоковольтной. Они и рассказали о BMW-523, вылетевшем с дороги и повисшем на заборе частного дома.

Когда на место ЧП приехали полицейские, водитель вылез из машины с пистолетом. «Я вас всех убью», - кричал он сотрудникам, с трудом удерживая в руках ПМ. Но когда его попросили сесть в машину, сопротивляться не стал. Правда, от медосвидетельствования категорически отказался.

38-летнего жителя станицы Аржановской Алексеевского района доставили в полицию. В машине обнаружили два пистолета ПМ 9 калибра. Сейчас следователи выясняют, откуда у мужчины оружие.

Ему предстоит ответить и за угрозы в адрес сотрудников при исполнении и за нарушение правил дорожного движения. По статье 318 его могут посадить на пять лет.

Водитель с трудом держался на ногах. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водитель с трудом держался на ногах.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградская маршрутка с людьми перевернулась на ставропольской трассе
С 15 января открываются авиарейсы Волгоград-Казань-Калининград
За первую неделю нового года в Волгоградской области родилось 370 малышей
Под Волгоградом узбека-нелегала поймали на взятке полицейскому
На Волгоградскую область идет большой снегопад
Прокуратура обжалует мягкий приговор Ренату Булатову, а семья потерпевших против этого возражает
Волгоградстат: бензин с начала года подорожал на 1 процент
Лжеревизоры выманивают у волгоградцев деньги под видом штрафов за неисправное газовое оборудование
В Волгограде утеплили 12 километров теплотрасс
Волгоградцев приглашают на казачьи святочные вечерки
Региональный оператор вывез 140 тысяч кубометров ТКО с волгоградских мусорок
В Ворошиловском районе снизят скорость на 1-й Продольной до 40
Под Волгоградом пока мать ходила за дровами в лес, ее пятилетняя дочь сгорела на пожаре
В Волгограде бизнесмен вернул налог государству и не пошел в тюрьму
По тысяче вызовов в сутки: врачи скорой помощи рассказали о работе в праздники
Волгоградец до смерти избил родную прабабушку
Жилинспекция за год нашла 14 тысяч нарушений в работе волгоградских УК
В Волгоградской области трое детей отравились угарным газом
В Волгограде аферист под видом сына унаследовал и продал чужую квартиру
Волгоградской области дали 280 миллионов рублей на лекарства для льготников
За праздники в Волгоградской области на пожарах погибли четыре человека
Под Волгоградом сноха украла у дедушки телефон и сбережения с карты
Волгоградский губернатор не заметил мусорного коллапса в регионе
Хотел убить за сигарету: волгоградец поджог дом своей знакомой
Еда на углях: в Волгограде загорелась шашлычная
В волгоградском «Роторе» появятся три новых игрока, пятеро покинули основу
В 2019 году больше ста волгоградских поселений получат по три миллиона рублей на благоустройство