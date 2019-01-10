2019-01-10T12:57:46+03:00
Общество

Прокуратура обжалует мягкий приговор Ренату Булатову, а семья потерпевших против этого возражает

Апелляционное представление рассмотрят 16 января
Екатерина МАЛИНИНА
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Приговор Ренату Булатову не устроил только прокуратуру. Фото с личной странички Рената БулатоваПриговор Ренату Булатову не устроил только прокуратуру. Фото с личной странички Рената Булатова
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Волгоградцу Ренату Булатову вынесли приговор в прошлом году. Мгеровцу, убившему на трассе в аварии целую семью, дали два года и десять месяцев колонии поселения. Но как оказалось, точка в этом деле еще не поставлена. Прокуратура Волгоградской области подала апелляционное представление. Обвинение посчитала приговор слишком мягким за такое преступление.

Но потерпевшая сторона и сторона защиты, в свою очередь, подали возражение на это представление. Их приговор вполне устроил. Эти документы также учтут при рассмотрении апелляции.

Заседание состоится 16 января.

Напомним, жуткая авария на дороге между Краснослободском и Средней Ахтубой произошла в 10 августа 2018 года. При обгоне он на папином «додже» врезался в Хонду Аккорд, в которой на юг ехала семья: муж с женой и их две маленькие дочки. После удара легковушка загорелась. В огне погибли все.

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