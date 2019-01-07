Двое оказались в больнице из-за вечерних ДТП в Волгограде

7 Янв. 2019 2019-01-07T10:17:44+03:00

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Два человека пострадали в вечерних ДТП в Волгограде 6 января. Одна авария произошла напротив дома №10 на улице Коммунистической в Центральном районе города. Около половины восьмого вечера 29-летний мужчина за рулем «Лада Веста» столкнулся со встречным «Мерседесом». Водитель отечественного авто не справился с управлением. В итоге на больничной койке оказалась его 54-летняя пассажир.

Еще одно ДТП с участием двух отечественных автомобилей произошло в Краснооктябрьском районе Волгограда в начале двенадцатого ночи 6 января. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, 55-летний мужчина на «Лада Гранта» столкнулся с «Ладой Приора» на перекрестке улиц Еременко и Хользунова. По предварительным данным, «Лада Гранта» двигалась по направлению в центр города, и водитель не уступил дорогу при повороте налево. Получила травмы и оказалась в больнице 35-летняя женщина-водитель «Лады Приора».

В тот же день страшная авария случилась на московской трассе. В столкновении маршрутки и иномарки один человек погиб, пятеро ранены.