Под Волгоградом столкнулись маршрутка и иномарка: один погиб, шестеро пострадали

6 Янв. 2019 2019-01-06T11:12:21+03:00

Четыре пассажира маршрутки и два человека из легковушки получили травмы.

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Утро 6 января принесло печальные вести с волгоградских дорог: на трассе произошла жуткая авария, в которой пострадали шесть человек, один - погиб. Произошло это примерно в 10.40 на 767 км автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе Волгоградской области.

На трассе практически лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль «Форд Фокус» и микроавтобус, который вез пассажиров по маршруту «Волжский Воронеж». Удар был такой силы, что он иномарки осталась лишь покореженная груда металла. К сожалению, водитель легковушки скончался на месте до прибытия врачей «скорой» помощи.

- Четверо пассажиров маршрутного «Форда» и двое пассажиров легкового автомобиля обратились за медицинской помощью, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону. - На месте работают наряды ГАИ и следственно-оперативная группа отдела МВД России по городу Михайловке.