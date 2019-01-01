Астраханские единоросы исключат из своих рядов экс-министра и экс-депутата за педофилию
Уголовное дело в отношении Виталия Курскова и Игоря Поплевко стало самым громким разоблачением вип-персон за последнее время в Астрахани. В отношении экс-министра топливно-энергетического комплекса и экс-депутата Астраханской областной Думы возбудили уголовное дело за сексуальное насилие над детьми. В числе пострадавших числятся десять мальчишек и девчонок от 8 до 17 лет.
Дело на педофилов, завели еще в апреле. Но Единая Россия только сейчас решила поставить вопрос об исключении этих людей (или нелюдей) из партии – когда все материалы передали в суд.
«Курсков и Поплевко подозреваются в вопиющем преступлении против детей. Я сама являюсь матерью и бабушкой, и могу сказать – это преступление аморально и бесчеловечно. Мне стыдно, что когда-то они были связаны с фракцией и были депутатами. Самое малое, что мы можем сделать - это выгнать их из партии», - прокомментировала Ирина Родненко, руководитель фракции «Единая Россия» в Думе Астраханской области.
На ближайшем заседании в повестке дня вопрос по исключению педофилов из партии.
Оба пока еще единороса уже девять месяцев находятся в СИЗО. Суд предстоит долгий. Курскова «сдала» соседка, которой показалось подозрительным, что в квартиру на втором этаже взрослый мужчина водит детей. Когда полицейские стали стучать в дверь, он выпрыгнул из окна. В нехорошей квартире нашли флэшки, камеру, диски, фотоаппарата, содержащие более 1400 изображений порнографического характера с участием детей.
Когда следователи изучали записи, то нашли еще одного участника оргий с несовершеннолетними. Им оказался примерный семьянин и отец Игорь Поплевко. Он дважды приходил по приглашению Курскова.