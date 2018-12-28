В Астрахани бывший депутат и бывший министр насиловали детей и снимали их в порно

Это преступление шокирует и своей мерзостью и тем, кто его совершал. Под суд идут экс-министр окружающей среды правительства Астраханской области Виталий Курсков и экс-депутат Астраханской областной Думы 3-го созыва Игорь Поплевко. Им предъявили обвинение по 78 эпизодам сексуального насилия над детьми. Бизнесмены развлекались с мальчиками и девочками от 8 до 17 лет.

Снимать порно Виталий Курсков решил в 2016 году, когда уже восемь лет как ушел из правительства Астраханской области и занимался только бизнесом. Он владеет фирмой «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» и еще имеет доли в нескольких крупных компаниях. 52-летний астраханец снял неплохо обставленную квартирку в Ленинском районе Астрахани. Сначала просто вызывал туда молоденьких проституток и водил легкомысленных девиц. Одна из них предложила привести своих маленьких племянников 8 и 12 лет, если, конечно, тот ей хорошо заплатит. Затем нашла еще одну малолетнюю жертву. Он насиловал детей, заставлял ублажать себя, при этом все снимал на камеру.

Себе в помощь Виталий Курсков дважды звал лучшего друга – Игоря Поплевко. Бывший депутат на тот момент тоже неплохо устроился – владел компанией "ГИДРОТЕХФЛОТ".

Всем своим маленьким жертвам педофилы платили немалые деньги, дарили дорогие подарки. Школьники рассказывали своим друзьям о щедрых дядях, которые дают айфоны за то, что их немножечко трогают. Так и появлялись новые сексуальные игрушки для извращенцев-толстосумов. Никто из детей не пожаловался ни родителям, ни друзьям.

О нехорошей квартире в полицию сообщила соседка. Женщина заметила, что на съемное жилье взрослый мужчина водит совсем маленьких школьников. На адрес сразу же выехали оперативники. Но Курсков отказался открывать. Он спрыгнул со второго этажа, в надежде убежать. Его задержали возле дома. В квартире нашли десятки флешек и фотографий, ноутбуки, фотоаппарат и видеокамеру. Всего было порядка 1400 различных изображений с малолетними.

По записям быстро вычислили и второго высокопоставленного педофила. 56-летний Игорь Поплевко также сознался в сексуальном насилии над детьми. Всего пострадавшими по уголовному делу проходят 10 детей от 8 до 17 лет. Со всеми работают психологи.

Педофилов арестовали в апреле 2018 года. 28 декабря уголовное дело направили в суд. Им предъявили обвинения по п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «а» ч. 3 ст. 132, п. «а» ч. 3 ст. 131, ст. 240.1, п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ: изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, получение сексуальных услуг несовершеннолетнего, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов. Астраханцам грозят большие сроки. Девицу, которая привела к ним троих детей, уже осудили. Она отсидит 12 лет в колонии общего режима.

Кстати, у каждого подозреваемого в сексуальном насилии есть семья, дети и даже внуки.