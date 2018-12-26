2018-12-26T13:45:42+03:00
Общество

Новое колесо обозрения в Волжском запустят в январе 2019

Сейчас аттракцион проходит тестовую обкатку. Открыть его планируют в марте
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Новое колесо обозрения откроют в парке Волжский. Фото: Денис ЮматовНовое колесо обозрения откроют в парке Волжский. Фото: Денис Юматов
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В январе 2019 года в Волжском запустят второе колесо обозрения. Построили аттракцион в парке Волжский. Первых посетителей он готовится принять только в марте, после того, как пройдет все испытания на безопасность, в том числе с мешками с песком вместо пассажиров. А сейчас аттракцион в парке Волжский проходит тестовую обкатку и готовится к открытию. Высота нового колеса обозрения более 51 метра - примерно как у колеса в ЦПКиО Волгограда. Его уже полностью смонтировали, навесили закрытые стеклянные кабинки с кондиционированием и обогревом.

- Введут в эксплуатацию колесо обозрения в январе 2019 года. Вокруг него также установили шатры-полусферы, в которых будут работать четыре точки общепита, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Волжского.

Новое колесо обозрения в Волжском. Парк Волжский.

Это частный аттракцион, строит его ООО «Технологии развлечений». И, как обещают в компании, он будет абсолютно безопасным. Антивандальные стекла выдерживают удар 18-килограммовой кувалды, а амортизация рассчитана даже на сильный ветер. Ценовая политика пока не утверждена, планируется, что детский билет на колесо обозрения будет стоить 150 рублей, взрослый - 200.

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